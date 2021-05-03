ستونز يتلهف لملاقاة مبابي ونيمار

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وكان دفاع مانشستر سيتي أوقف خطورة هجوم سان جيرمان في مباراة الذهاب فيما سجل قلب الدفاع ماركينوس الهدف الوحيد للفريق الباريسي.
وخلال مباراة الذهاب، فشل مبابي في تسديد أي كرة على مرمى المنافس للمرة الأولى في مبارياته التي خاضها بالكامل بدوري الأبطال الأوروبي.
وتحمل ستونز وزميله المدافع البرتغالي روبن دياز عبئا كبيرا في المباراة ونجحا في إيقاف هجوم سان جيرمان.
ورغم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الذهاب، سيكون مبابي ضمن قائمة الفريق المسافر إلى مانشستر لخوض مباراة الإياب.
وعلق ستونز على وجود مبابي بالقائمة في مؤتمر صحفي أمس «الأمر ليس سهلا على الإطلاق، أيا كان من نواجهه. في المناسبات الكبيرة يكون الأمر أكثر أهمية. مواجهة لاعبين من الطراز العالمي أمر مثير بالنسبة لنا كمدافعين لاختبار أنفسنا وإظهار قدرتنا وكيف يمكننا التعامل مع التحدي والحد من خطورتهم».
وأضاف «أعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد حقا في النصف الثاني من مباراة الذهاب».
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