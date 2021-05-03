شكرا لقرائتكم خبر مانشستر يونايتد يتعهد بمعاقبة مقتحمي أولد ترافورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مانشستر يونايتد أنه سيعاقب أي مشجع يثبت تورطه في سلوك إجرامي أو عدائي خلال الاحتجاجات التي تسببت في تأجيل مباراة الفريق أمام ضيفه ليفربول أمس الأول.

واقتحم عدد من المحتجين ملعب أولد ترافورد قبل انطلاق المواجهة أمام ليفربول، حيث تحولت الاحتجاجات ضد عائلة جلازر إلى وقائع إتلاف وعنف.

وأصيب ضابطان خلال هذه الاضطرابات وتمت مهاجمة أحدهما بواسطة زجاجة ليتعرض لجرح كبير في وجهه، مما استدعى خضوعه لعلاج طارئ في المستشفى.

كما تم إلقاء الزجاجات والحواجز باتجاه ضباط الشرطة والخيل خارج الملعب.

وسيواصل مانشستر العمل مع الشرطة لتحديد هوية المتورطين، وبحسب لائحة العقوبات.