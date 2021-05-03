30 ألف مشجع يحتفلون بتتويج إنتر ميلان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قوبل تتويج إنتر ميلان باللقب الذي طال انتظاره في الدوري الإيطالي لكرة القدم، باحتفالات كبيرة من الجماهير شهدت انتهاك الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واحتشد حوالي 30 ألفا من مشجعي إنتر وسط مدينة ميلانو بعد ضمان الفوز باللقب أمس الأول، حيث وصفها إنتر بأنها احتفالات مسؤولة، لكن عمت مشاهد المشجعين الذين لا يرتدون كمامات أو لا يحترمون إجراءات التباعد الاجتماعي في إقليم لومباردي.

وتوج إنتر باللقب الـ19 له في الدوري الإيطالي دون عناء وذلك بعد تعادل أتالانتا المنافس الوحيد له، مع ساسولو بهدف لمثله ليتأخر عن إنتر بفارق 13 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وتسببت احتجاجات الجماهير في انتقادات لاذعة من عمدة ميلانو جوزيبي سالا، في الوقت الذي استخدم فيه العديد من المواطنين حساباتهم على شبكة «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي للتذمر من السماح لجماهير إنتر بالاحتفال رغم الجائحة في الوقت الذي يضطر فيه آخرون للبقاء في منازلهم. وشهدت إيطاليا 121 ألف حالة وفاة بسبب كورونا، وكانت خسائر إقليم لومباردي فادحة جراء الجائحة.

وأعرب رئيس إقليم لومباردي أتيليو فونتانا عن أمله في ألا تتسبب احتفالات جماهير إنتر في زيادة عدد حالات الإصابة بالعدوى.