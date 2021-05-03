الحزم والفيحاء يواصلان احتكار أول وثاني دوري الأولى

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فعلى ضفاف الساحل الغربي، استعاد الحزم الصاعد رسميا نغمة الانتصارات بعدما كسب نظيره جدة بثنائية، معززا صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة، ومواصلا رحلة الأرقام القياسية، بينما ظل جدة عند نقطته الـ41 متراجعا للمركز الـ14.
وعلى أرضه، حقق الفيحاء فوزه الثاني على التوالي وجدد تفوقه على ضيفه هجر 2/ 0، ليستقر وصيفا برصيد 76 نقطة، مقتربا بنسبة كبيرة من العودة إلى دوري الأضواء، فيما توقف رصيد هجر عند 48 نقطة، مستقرا بها في المركز السادس.
وعاد الجبلين لدائرة الانتصارات لفوزه المستحق على الثقبة بثنائية، ليواصل تمسكه بالمركز الثالث برصيد 69 نقطة، محافظا على آماله في المنافسة على التأهل، في حين تراجع الثقبة إلى المركز الـ18 برصيد 30 نقطة.
وفي حائل، أبقى الطائي على حظوظه في دائرة المنافسة على التأهل بفوزه على الدرعية 3/ 2، ليرتفع رصيد الطائي إلى 67 نقطة في المرتبة الرابعة، فيما تراجع الدرعية للمركز الـ15 برصيد 39 نقطة.
إحصائيات وأرقام من الجولة:
- 27 هدفا سجلت في 10 لقاءات انتهت جميعها بالفوز، ليرتفع عدد الأهداف إلى 797 هدفا
- ظهرت البطاقة الحمراء 5 مرات، اثنتان للثقبة، وبطاقة للجيل والكوكب والدرعية ليرتفع العدد إلى 63 بطاقة
- احتسبت 3 ضربات جزاء وترجمت أهدافا، الأولى للدرعية أمام الطائي، والثانية للشعلة ضد الكوكب، والثالثة للبكيرية أمام أحد، ليرتفع العدد إلى 115 ضربة جزاء
- الحزم أقوى الفرق هجوما برصيد 74 هدفا، يليه الفيحاء (69)، والطائي (51)، ثم الجبلين (49).
- البكيرية الأضعف هجوما برصيد 25 هدفا
- الفيحاء والجبلين الأقوى دفاعا بتلقيهما 25 هدفا، يليهما الحزم (26)، ثم الشعلة (30)
- الثقبة أضعف الفرق دفاعا بتلقيه 56 هدفا
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