شكرا لقرائتكم خبر الحزم والفيحاء يواصلان احتكار أول وثاني دوري الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرت الإثارة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، وشهدت أحداث الجولة الـ34 استمرار الطائي في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن خطف الحزم البطاقة الأولى، محافظا على فارق النقطتين بينه وبين منافسه التقليدي الجبلين، في المقابل لا تزال ملامح هوية الفرق الهابطة غامضة نسبيا مع اتساع دائرة البقاء بين فرق القاع وإن كانت حظوظ فريقي عرعر والنجوم ضئيلة نسبيا مع تبقي 4 جولات فقط من انتهاء المسابقة.

فعلى ضفاف الساحل الغربي، استعاد الحزم الصاعد رسميا نغمة الانتصارات بعدما كسب نظيره جدة بثنائية، معززا صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة، ومواصلا رحلة الأرقام القياسية، بينما ظل جدة عند نقطته الـ41 متراجعا للمركز الـ14.

وعلى أرضه، حقق الفيحاء فوزه الثاني على التوالي وجدد تفوقه على ضيفه هجر 2/ 0، ليستقر وصيفا برصيد 76 نقطة، مقتربا بنسبة كبيرة من العودة إلى دوري الأضواء، فيما توقف رصيد هجر عند 48 نقطة، مستقرا بها في المركز السادس.

وعاد الجبلين لدائرة الانتصارات لفوزه المستحق على الثقبة بثنائية، ليواصل تمسكه بالمركز الثالث برصيد 69 نقطة، محافظا على آماله في المنافسة على التأهل، في حين تراجع الثقبة إلى المركز الـ18 برصيد 30 نقطة.

وفي حائل، أبقى الطائي على حظوظه في دائرة المنافسة على التأهل بفوزه على الدرعية 3/ 2، ليرتفع رصيد الطائي إلى 67 نقطة في المرتبة الرابعة، فيما تراجع الدرعية للمركز الـ15 برصيد 39 نقطة.

إحصائيات وأرقام من الجولة:

