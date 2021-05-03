شكرا لقرائتكم خبر هل يعود النفيعي لرئاسة الأهلي بهزيمة قائمة الدكاترة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجتمع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي اليوم لانتخاب الرئيس رقم 45 لمجلس الإدارة بعد أن انحصر التنافس بين الرئيس السابق ماجد النفيعي وزياد اليوسف، حيث سيخلف أحدهما الرئيس المستقيل عبدالإله مؤمنة.

وكانت وزارة الرياضة فتحت باب الترشيح على مدار أسبوع كامل بدءا من الأحد 25 أبريل وحتى الخميس 29 أبريل، قبل أن يقفل بتقدم المرشحين النفيعي واليوسف.

وسبق للنفيعي ترؤس مجلس الإدارة عام 2018 مكلفا من قبل وزارة الرياضة، حيث استمر فترة قليلة قبل أن يقدم استقالته بسبب الضغوط الجماهيرية، فيما يحاول الآن مرة أخرى التربع على كرسي الرئاسة مجددا وسط دعم كبير من قبل الأعضاء الذهبيين المؤثرين خاصة الأمير منصور بن مشعل مما يؤكد أن النفيعي هو الأقرب للفوز بكرسي الرئاسة، اعتمادا على تأثير الأمير منصور بن مشعل الكبير على المصوتين في الجمعية العمومية، حيث يملك الأمير منصور بن مشعل 7000 صوت من أصوات الجمعية العمومية، من أصل 7912 صوتا، يحق لهم التصويت اليوم.

واستغل المرشح زياد اليوسف الذي اهتم بأن يكون تكون غالبية قائمته من (الدكاترة)، فترة الطعون لتقديم طعن ضد ملف منافسه النفيعي إلا أنه تم رفضه لعدم أهليته ليتم عقب ذلك اعتماد قوائم المرشحين، حيث ضمت قائمة النفيعي 4 أعضاء إلى جانبه، فيما ضمت قائمة اليوسف 6 أعضاء إلى جانبه.

ويملك الأمير منصور بن مشعل 7000 صوت من أصوات الجمعية العمومية، من أصل 7912 صوتا، يحق لهم التصويت غدا.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس قائمة من 157 عضوا يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية.

كما كشفت لجنة الانتخابات عن أعضاء الشرف العاديين والذهبيين الذين يحق لهم حضور الجمعية والتصويت.

قائمة اليوسف







الدكتور زياد اليوسف مرشحا للرئاسة



الدكتور رأفت سمان



الدكتورة ماوية خفاجي عضوا



الدكتور محمد قطب عضوا



الدكتور خالد الغامدي عضوا



فهر الطيب عضوا



سليمان الجميعي عضوا



قائمة النفيعي