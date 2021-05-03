تتويج قاسم بكأس كرة القدم الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، راشد الزهراني، المتدرب يحيى قاسم من الكلية التقنية بالعارضة بكأس بطولة كرة القدم الالكترونية للمتدربين والمتدربات. وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة سلطان الصنيع أن البطولة أقيمت «عن بعد» نظرا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ونظمتها الإدارة العامة للأنشطة «النشاط الرياضي” بالمؤسسة. وأفاد بأن البطولة الأولى تعد من نوعها على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لجميع متدربي ومتدربات المؤسسة ضمت منافستين: (لعبة فردية وبطولة الكترونية FIFA 21)” .

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