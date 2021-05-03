خطة لتحفيز الاستثمار بالقطاع الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي اجتماعا افتراضيا أمس مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين، وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الرياضي، وتحديد عدد من الفرص الاستثمارية فيها. وتضمن الاجتماع دراسة عدد من البرامج والمبادرات المشتركة، التي ستنفذ بين الجانبين، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن بينها تطوير الملاعب والساحات البلدية داخل الأحياء السكنية، والتعاون في إقامة دورات ومسابقات رياضية مشتركة، في جميع مدن ومحافظات المملكة، بالتنسيق مع رابطة فرق الأحياء لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، إضافة إلى بحث إمكانية توفير مواقع لإقامة مسطحات خضراء، كملاعب للتدريب أو أكاديميات لكرة القدم، وكذلك إمكانية إقامة ملاعب رياضية، بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من مدن المملكة.



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