كورونا يؤجل مجموعة آسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مقترح اتحاد هونج كونج بتأجيل مباريات المجموعة العاشرة لكأس الاتحاد الآسيوي لتقام في الفترة من 23 إلى 29 يونيو المقبل بدلا من 14 إلى 20 مايو الحالي. وجاء القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية التي تفرضها جائحة كوفيد 19، وتوفير المزيد من الوقت لتنظيم المباريات بأفضل صورة ممكنة. وتضم المجموعة فرق أتلتيك من منغوليا وإيسترن لونج ليونز من هونج كونج وتاينان سيتي من الصين تايبيه.

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