شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 3 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: زيادة فرص محمد عواد فى الاستمرار بحراسة مرمى الزمالك أمام سموحة، اتحاد الكرة: تقرير جهاد جريشة لا يدين لاعبى الزمالك بعد مباراة بيراميدز.

زيادة فرص محمد عواد فى الاستمرار بحراسة مرمى الزمالك أمام سموحة

أصبح محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المرشح الأول لحراسة عرين فريقه فى مواجهة سموحة بالمباراة، المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

مسحة طبية لعبد الشافى وأبو جبل لتحديد موقفهما من مواجهة سموحة

يخضع محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافى، ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفهما من مواجهة سموحة، المقرر لها الخميس المقبل.

الإسماعيلى يجرى مسحة كورونا واحدة لكل مباراتين فى الدوري توفيراً للنفقات

اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قراراً بخضوع فريق الكرة الأول بالنادى لمسحة كورونا مرة واحدة لكل مباراتين فى الدورى، بعد قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية لتكاليف المسحات، وفى ظل رغبة المجلس فى توفير النفقات.

اتحاد الكرة: تقرير جهاد جريشة لا يدين لاعبى الزمالك بعد مباراة بيراميدز

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن تقرير الحكم جهاد جريشة الذى أدار مباراة أمس بين الزمالك وبيراميدز بالدورى العام لا يدين لاعبى الأبيض بعد المشهد الذى ظهر عقب نهاية المباراة.

كارتيرون يُعالج "زيزو" نفسيًا بعد إهدار فرصة هدف محقق أمام بيراميدز أكد الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق يحتاج لعلاج حالته النفسية التى أصبحت سيئة جدًا بسبب إهدار فرصة هدف محقق أمام مرمى بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

كارتيرون يطالب الزمالك بتجديد عقد عبد الله جمعة لمنع تكرار سيناريو ساسى

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء سرعة تجديد عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر، الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وطلب المدرب الفرنسى من مسئولى النادى ضرورة حسم الملف سريعا قبل بداية الموسم.

طبيب الأهلى يؤكد سلامة "ضغط" كهربا بعد الاستبعاد من قائمة المحلة

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لم يكن يعاني من أي توابع للوعكة الصحية التى تعرض لها أمس الأول، ودخل على أثرها إحدى المستشفيات القريبة من منزله.