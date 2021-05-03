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اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 3/5/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 3/5/2021 ، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء في مقدمتها: محمد إبراهيم يدخل حسابات صفقات الزمالك الصيفية، واستكمال البرنامج التأهيلى لجنش قبل مواجهة سموحة، وكارتيرون يُعالج "زيزو" نفسيًا بعد إهدار فرصة هدف محقق أمام بيراميدز، وإبراهيم عبد الله: الزمالك مش يتيم.. ونرفض ذبح إمام عاشور.

 

دخل محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، لتدعيم مركز صناعة اللعب الذى أصبح أحد المراكز الأساسية التي تشغل بال الجهاز الفني للفريق الأبيض..

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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