شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 3/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 3/5/2021 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها: محمد إبراهيم يدخل حسابات صفقات الزمالك الصيفية، واستكمال البرنامج التأهيلى لجنش قبل مواجهة سموحة، وكارتيرون يُعالج "زيزو" نفسيًا بعد إهدار فرصة هدف محقق أمام بيراميدز، وإبراهيم عبد الله: الزمالك مش يتيم.. ونرفض ذبح إمام عاشور.