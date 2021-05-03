شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. غزل المحلة يتقدم على الاهلي بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وغزل المحلة المقامة حاليا بملعب الأول في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز بتقدم زعيم الفلاحين بهدف نظيف.

بدأ الشوط الأول بنشاط واضح من جانب غزل المحلة الذي لم يستغرق وقتا لـ"جس النبض"، ولعب بقوة منذ البداية، وحاول الوصول إلى مرمى محمد الشناوي كثيرا.

وتعامل الأهلي بشكل جيد مع بداية المحلة "الحماسية"، وفرض رقابة على مفاتيح لعب صاحب الأرض، الذي استحوذ على مجريات الأمور خلال أول 15 دقيقة تقريبا.

بعدها ظهر الأهلي في المباراة تدريجيًّا، وبدأ ينشط هجوميًّا عن طريق أفشة والشحات، وسدد الأخير أكثر من كرة، لكن حارس الغزل عمرو شعبان تعامل معها بشكل جيد.

مرة أخرى عاد غزل المحلة يستحوذ على وسط الملعب، ونجح في تسجيل هدف عن طريق أشرف سيد من تسديدة قوية تسكن شباك حارس الاهلي محمد الشناوي في الدقيقة 35.

وحاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى؛ بسبب السلبية التى ظهرت في أداء لاعبيه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الغزل بهدف نظيف.