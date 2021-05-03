شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يعلن قائمة الدول المشاركة فى البطولة العربية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن أسماء الدول المقرر مشاركتها فى البطولة العربية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو المقبل على ميادين نادى الصيد بالسادس من أكتوبر والمركز الأوليمبى بالمعادى.

ضمت قائمة الدول كلا من، الكويت والسعودية والسودان وليبيا وتونس والحزائر وموريتانيا والبحرين وقطر واليمن والمغرب ومصر.

يتنافس المشاركون فى منافسات المسدس والبندقية ضغط الهواء وكذلك الخرطوش على الميادين المصرية المؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية، وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التى تحتضنها مصر خصوصا بعد النجاح الباهر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والتى نالت إشادة عالمية رغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت فى أفضل صورة.

كما أعلن حسنى مسبقا، قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 6 حتى 16 مايو الجارى بميلانو، وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عزمى محيلبة ومصطفى حمدى وعبد العزيز محيلبة وماجى العشماوى وأحمد توحيد زاهر.

وقال حسنى لـ"الخليج 365" إن عزمى محيلبة ومصطفى حمدى سافرا إلى ميلانو لخوض معسكر مغلق قبل البطولة، فيما تلحق بهم باقى البعثة يوم 8 مايو الجارى.