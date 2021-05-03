شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يساند عامر عامر: كن واثقا في نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضري، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على دعم عامر عامر، خصوصا بعد التألق والمستوى الفني العالي الذى عليه الأخير في مواجهة البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

ونشر الحضرى فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال قيامه بتدريب حارس سيراميكا معلقا: "في النهاية كن واثقا من نفسك" وأظهر الفيديو قيام السد العالى ببعض الفقرات والجمل التدريبية للحراس.

وتألق عامر عامر ودافع عن مرماه ببسالة في مباراة البنك الأهلى التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.

وفى سياق متصل كشف مصدر مطلع بجهاز الكرة بفريق سيراميكا أن مسئولي النادى الأهلى صرفوا النظر عن التعاقد مع عامر عامر بسبب تقدمه في السن، خصوصا أن الفريق الأحمر يبحث عن حارس شاب لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الأهلى تراجع عن فكرة ضم عامر عامر بسبب تقدمه فى السن ورغبة النادى الأحمر فى التعاقد مع حارس شاب يكون قادرا على المنافسة مع الحراس الموجودين بالقلعة الحمراء في الفترة لحالية.

وأشاد المصدر بقدرات وإمكانيات عامر عامر خصوصا بعد تألقه ودفاعه عن مرمى سيراميكا ببسالة أمام البنك الأهلى فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1.