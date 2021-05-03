شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يهدد مرمى الأهلي في الدقيقة 3.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد عبده يحيى، لاعب غزل المحلة، مرمى الأهلي، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد غزل المحلة، والتي تجمعهما اليوم الاثنين على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام في الدفاع، عمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات في الوسط، طاهر محمد، ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، ومحمود وحيد.

وأعلن خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، تشكيل فريق لمواجهة الأهلي والمكون من: عمرو شعبان في حراسة المرمى، وهاني عادل، أحمد عيد، محمد فتح الله، فتحي مبروك في الدفاع، وأشرف السيد، أحمد الندري، عبده يحيى، هشام بلحة، أحمد أباظة في الوسط، وإسلام فؤاد في الهجوم.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 37 نقطة، جمعها من 16 مواجهة بعدما حقق الفوز في 11 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري».

وتعادل في 4 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة» على الترتيب.

فيما يدخل غزل المحلة مواجهة اليوم محتلا المركز الحادي عشر، برصيد 24 نقطة، جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات.