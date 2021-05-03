شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 3 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 3 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة: تقرير جهاد جريشة لا يدين لاعبى الزمالك بعد مباراة بيراميدز، الإسماعيلى يجرى مسحة كورونا واحدة لكل مباراتين فى الدوري توفيرا للنفقات.

الإسماعيلى يجرى مسحة كورونا واحدة لكل مباراتين فى الدوري توفيرا للنفقات

اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قراراً بخضوع فريق الكرة الأول بالنادى لمسحة كورونا مرة واحدة لكل مباراتين فى الدورى، بعد قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية لتكاليف المسحات، وفى ظل رغبة المجلس فى توفير النفقات.

اتحاد الكرة: تقرير جهاد جريشة لا يدين لاعبى الزمالك بعد مباراة بيراميدز

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن تقرير الحكم جهاد جريشة الذى أدار مباراة أمس بين الزمالك وبيراميدز بالدورى العام لا يدين لاعبى الأبيض بعد المشهد الذى ظهر عقب نهاية المباراة.

استمرار غياب المحمدى ومجدى ومارسيلو عن الإسماعيلى أمام الجونة بالدورى

يواصل باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وحسين السيد مارسيلو لاعبو الإسماعيلى الغياب عن الدراويش فى مواجهة الجونة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استمرار برامج تأهيليهم من الإصابات التى يعانون منها.ويغيب محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى عن مباراة الفريق أمام الجونة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد. كارتيرون يُعالج "زيزو" نفسيًا بعد إهدار فرصة هدف محقق أمام بيراميدز أكد الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق يحتاج لعلاج حالته النفسية التى أصبحت سيئة جدًا بسبب إهدار فرصة هدف محقق أمام مرمى بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

الأهلي يستعيد أيمن أشرف وبدر بانون فى مباراة القمة أمام الزمالك

يستعيد فريق الكرة بالنادي الأهلي خدمات الثنائي أيمن أشرف وبدر بانون فى مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل في بطولة الدورى الممتاز، ويغيب بدر بانون عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب معاناته من حالة إجهاد عضلى فضّل على إثره الجهاز الفني إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.

كارتيرون يطالب الزمالك بتجديد عقد عبد الله جمعة لمنع تكرار سيناريو ساسى

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء سرعة تجديد عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر، الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وطلب المدرب الفرنسى من مسئولى النادى ضرورة حسم الملف سريعا قبل بداية الموسم.

طبيب الأهلى يؤكد سلامة "ضغط" كهربا بعد الاستبعاد من قائمة المحلة

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لم يكن يعاني من أي توابع للوعكة الصحية التى تعرض لها أمس الأول، ودخل على أثرها أحد المستشفيات القريبة من منزله.