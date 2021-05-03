شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يدخل حسابات صفقات الزمالك الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، لتدعيم مركز صناعة اللعب الذى أصبح أحد المراكز الأساسية التي تشغل بال الجهاز الفني للفريق الأبيض.

ويسعى جهاز الزمالك لتدعيم مركز صناعة اللعب في ظل عدم وجود بديل ليوسف أوباما لاعب الفريق الحالي، ليدخل مركز صانع الألعاب في دائرة اهتمامات جهاز الزمالك، الذى يسعي لتوفير بديل لأوباما على نفس المستوى.

وتصدر محمد إبراهيم المشهد خاصة بعد تقديمه أداء متميزا مع سيراميكا في الموسم الحالي، وقبلها تألقه مع فريق المقاصة ليستعيد جزءا كبيرا من مستواه الفني.

وفتح محمد إبراهيم، خلال الفترة الماضية، خطوط اتصال مع مسئولي ناديه الحالي؛ لبحث إمكانية العودة لنادى الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا بعدما تلقى اللاعب اتصالات من المقربين لإبلاغه باهتمام مسئولي النادى الأبيض بعودته مرة أخرى لميت عقبة، بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه طول الفترة الماضية، واستعادته لمستواه بصورة كبيرة.

وأبلغ مسئولو سيراميكا، محمد إبراهيم وقتها بضرورة التركيز في الملعب والتدريبات حتى لا يتشتت ذهنه، مطالبين اللاعب بالحديث عن هذه الأمور في وقتها المناسب، أو لحين تقدم مسئولي الزمالك بعرض رسمي لضمه، الأمر الذى تلقاه اللاعب بصدر رحب ووعدهم بالاجتهاد.

وكشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم طلب الزمالك للاعب في الانتقالات الشتوية الماضية من مسئولى سيراميكا، ولكن المفاوضات تعطّلت لرغبة مسئولى الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة في التمسك باللاعب.