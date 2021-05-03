شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرَّض لها رمضان صبحي خلال مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
وأوضح المنيري أن رمضان صبحي تعرض لكدمة شديدة خلال اللقاء في حدقة العين، إثر اصطدامه بلاعب الزمالك أشرف بن شرقي، وخضع لفحص مبدئي صباح اليوم مع أحد أطباء العيون، على أن يخضع لفحص دقيق مساء اليوم لبيان مدى قوة الكدمة.
وأضاف أن طبيب العيون وضع للاعب بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة القوية التي يعاني منها، على أن يواصل العلاج خلال الساعات المقبلة، والحصول على راحة لمدة 72 ساعة.
وفى سياق آخر قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن نتيجة التعادل عادلة إلى حد كبير، في ظل تفوق بيراميدز في الشوط الأول وتفوق الزمالك بعض الشيء في الشوط الثاني، موضحا أن الفريقين تقاسما السيطرة على مجريات الأمور، والفريق أتيحت له العديد من الفرص ولم ينجح في التسجيل.
ورفض أروابارينا التعليق على التحكيم وركلة الجزاء التي احتسبت ضد بيراميدز، موضحا أنه يشكر اللاعبين على الأداء الرائع الذي قدموه في ظل ضغط كبير من المباريات محليا وقاريا، مشددا على أن الفريق كان يلعب على الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب ولكن عليه حاليا التفكير في لقاء وادي دجلة المقبل بعد انتهاء مباراة الزمالك بالتعادل.
وشدد المدرب على أن بيراميدز تحكم في الأداء بالشوط الأول، وكان الأفضل على الأطراف، وفي الشوط الثاني مع تراجع الأداء البدني ومحاولة الزمالك العودة والتعويض وكانت هناك مشاكل مع العودة للدفاع من أجل تأمين هدف التقدم، وسنحت في الشوط الثاني بعض الفرص من المرتدات ولكن اللاعبين لم ينجحوا في تسجيل تلك الفرص السهلة، والأداء تراجع في الشوط الثاني كثيرا، ولا بد من العمل ومواصلة الاهتمام بالأداء والتركيز في اللقاء المقبل المهم.
المدرب أوضح أن تغيير أحمد توفيق في الشوط الثاني؛ بسبب الإجهاد حيث عاد بعد إصابة لأكثر من شهر ونصف، وشارك في اللقاء الماضي حتى يستعيد لياقته البدنية، ومع توالي المباريات يكون قادرا على المشاركة 90 دقيقة، خوفا من المغامرة به وإشراكه طوال اللقاء.