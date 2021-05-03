شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم دكتى الجهاز الفني باستاد المحلة قبل مباراة المحلة والأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ستاد غزل المحلة أعمال تعقيم وتطهير لدكك الأجهزة الفنية قبل إنطلاق مباراة الأهلي وغزل المحله في التاسعة والنصف مساء اليوم وحرصت إدارة غزل المحلة على الدفع بالعمال لتعقيم وتطهير مقاعد الأجهزة الفنية بالكلور والمطهرات كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا.

ووصل أتوبيس النادي الاهلي منذ قليل للاستاد قبل إنطلاق المباراة، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يشهد الإستاد إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج الاستاد لمنع دخول المجشعين أو الاقتراب من أرض الملعب، ويشرف على عمليات التأمين اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية واللواء هيثم عطا نائب مدير الأمن لقطاع المحلة وسمنود، وانتشار مكثف لضباط الشرطة وضباط المباحث في محيط الاستاد.