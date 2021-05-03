شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل غزل المحلة لمواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بعد قليل ، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل غزل المحلة :

حراسة المرمى: عمرو شعبان الدفاع: هاني عادل، أحمد عيد، محمد فتح الله، فتحي مبروك الوسط: أشرف السيد، أحمد الندري، عبده يحيى، هشام بلحة، أحمد أباظة الهجوم: إسلام فؤاد

فيما يضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط : حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، قفشة، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس علي دكة البدلاء كل من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، ومحمود وحيد.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفى رصيده 37 نقطة، جمعها من 16 مواجهة بعدما حقق الفوز في 11 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري».

وتعادل في 4 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة» على الترتيب.

فيما يدخل غزل المحلة مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات.