الامارات | الاتحاد الآسيوي يرشح باوزير والسوري عمر خريبين لجائزة أفضل لاعب في أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يرشح باوزير والسوري عمر خريبين لجائزة أفضل لاعب في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعبين خالد باوزير من نادي الشارقة، وعمر خريبين من نادي الوحدة للمنافسة على لقب لاعب الشهر في دوريات غرب آسيا على ضوء أداء اللاعبين ونتائج فريقيهما في دوري أبطال آسيا، ودورهما المهم في قيادة الشارقة والوحدة للتأهل من دوري المجموعات إلى دور الـ 16 من البطولة الذي تقام مبارياته في شهر سبتمبر المقبل.

و أكد الاتحاد الآسيوي في تقرير له أمس الاثنين على موقعه الرسمي أن باوزير تألق في مبارياته مع الشارقة، من خلال تسجيل 3 أهداف في مرمى كل من القوة الجوية العراقي بواقع" هدفين " و باختاكور الأوزبكي "هدف " وأنه صنع هدفين، ومرر الكرة 145 تمريرة ناجحة وصنع 4 فرص لزملائه.. وأن نادي الشارقة الإماراتي برز في دور المجموعات و نجح في الفوز بصدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من ست مباريات، وأن باوزير كان أحد اللاعبين المؤثرين في الفريق بمسيرته للتأهل لدور ال 16 من البطولة.

و عن عمر خريبين أكد الاتحاد الآسيوي أنه بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتقاله إلى نادي الوحدة، واصل " خريبين " أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2017 التألق وقدم عروضا قوية في مباريات دور المجموعات وساهم في تأهل الفريق إلى دور الـ16 بعد منافسة قوية في المجموعة الخامسة، وأنه بدأ التألق في الدور التمهيدي" الملحق" وسجل في مرمى الزوراء العراقي، ثم واصل التألق في دور المجموعات وسجل هدفين في مرمى كل من الريان وجوا، وصنع هدفا كما صنع 8 فرص لزملائه، وأكمل 154 تمريرة ناجحة.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين أيضا مع خالد باوزير، وعمر خريبين كلا من عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي، ومحمد البريك لاعب الهلال السعودي، ومايكل اولونجا لاعب الدحيل القطري، وعمر السومة لاعب الأهلي السعودي، وأحمد زريق لاعب الوحدات الأردني، وسانتي كازولا لاعب السد القطري.

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