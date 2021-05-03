شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: لا بديل أمام الأهلي سوى الفوز بمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، على صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غزل المحلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق غزل المحلة، مساء الإثنين، على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مباراة غزل المحلة ستكون صعبة للغاية على النادي الأهلي، خاصة في ظل قوة زعيم الفلاحين على ملعب، حيث من الصعب أن يخسر نقاط».

وأضاف: «الأهلي لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز على غزل المحلة بصرف النظر علن الأداء، لكي يواصل مطاردة نادي الزمالك على صدارة الدوري».