شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك كسب نقطة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك zamalek كان يستحق التعادل مع بيراميدز .

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الاحد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز .



وقال حمادة أنور في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«ما حدث في مباراة الزمالك وبيراميدز هو نفس سيناريو مباراة الأهلي، والهدف الأول لبيراميدز وهو نفس سيناريو مباراة الأهلي» .

وأضاف :«مشكلة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك أنه يعطي الاستحواذ للفريق المنافس وهو ما نجح بيراميدز في استغلاله الشوط الأول»، مضيفًا :«الزمالك كسب نقطة أمام بيراميدز خاصة أن الفريق كان خاسرًا حتى الدقائق الأخيرة» .