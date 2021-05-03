شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم الأهلي بإسلام فؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيخوض مواجهة الأهلي، ضمن مباريات الجولة ال19 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل زعيم الفلاحين كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: فتحي مبروك، محمد فتح الله، احمد عيد، هاني عادل.

خط الوسط: هشام بلحة، الندري، اشرف السيد، عبدة يحيي، احمد عادل.

خط الهجوم: إسلام فؤاد.

فيما يجلس على دكة البدلاء كلاً من: محمود رضا، بدر موسي، توتا، محمد سامي، الاخميمي، احمد الشيخ، محمد حمدان، معتز كاجو.

ويسعى غزل المحلة إلى مواصلة نتائجة الطيبة ضد فرق مقدمة الدوري المصري بعد أن حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-1.