شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وطاهر يقودان هجوم الأهلي أمام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق، استعداداً لمواجهة فريق غزل المحلة والمحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز .



وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط : حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة ، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم : محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كلا من : علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، اكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد