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محمد شريف وطاهر يقودان هجوم الأهلي أمام غزل المحلة

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق، استعداداً لمواجهة فريق غزل المحلة والمحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز .


وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط : حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة ، طاهر محمد طاهر
خط الهجوم : محمد شريف
ويجلس على دكة البدلاء كلا من : علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، اكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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