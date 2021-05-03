شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يقترب من مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة مانشستر سيتي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في برشلونة ( barcelona ) من أجل التعاقد مع اللاعب ميراليم بيانتش.

ويرى بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، أن بيانتش سيكون قادر على تعويض فيرنادينيو والذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

ويعيش الدولي البوسني أوقات غير سعيدة في النادي الكتالوني بسبب عدم المشاركة في التشكيل الأساسي وكثرة الغياب بسبب الإصابات.

وبحسب نفس التقارير فإن إدارة برشلونة ( barcelona ) لا تمانع من رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وحددت قيمة بيعه ب45 مليون يورو.

وكان برشلونة تعاقد مع صاحب ال31 عام قادماً من يوفنتوس الإيطالي في صفقة كلفت إدارة النادي الكتالوني نحو 60 مليون يورو.