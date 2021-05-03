شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو»: لن أفكر مرتين أمام عرض لتدريب منافس «الإنتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو عن موقفه من تدريب أحد منافسى إنتر ميلان مستقبلًا، بعد أن رحل عن توتنهام هوتسبير مؤخرًا. ويعد مورينيو أحد المدربين المميزين فى تاريخ الإنتر، بعد أن قاد النيراتزورى لحصد الثلاثية التاريخية فى 2010.

وقال مورينيو، فى تصريحات أبرزها موقع «فوتبول إيطاليا»: «كنت أحاول السير فى اتجاه أصدقائى. أين الناس الذين تواجدوا فى عهدى؟ نفس الرئيس؟ نفس المالك؟ أين اللاعبون الذين كانوا معى؟».

وأضاف: «أنا ممتن لهم جميعًا. لقد دفعتهم من خلال عملى لتحقيق الفوز، إننى أعطى كل ما لدىَّ لكل نادٍ».

وتابع مورينيو: «عندما أغادر الأندية أقول فقط الأشياء الجيدة عن النادى. أنا لست من الأشخاص الذين يناقشون الأمور غير السارة. أنا دائمًا أذهب إلى الأمور الإيجابية».

وواصل: «إنتر! لقد فزت بكل شىء مع إنتر. هناك عاطفة خاصة، لكن إذا اضطررت للذهاب إلى إيطاليا ذات يوم لتدريب فريق منافس، فلن أفكر مرتين».

وختم مورينيو: «لدىَّ طريقة احترافية فى النظر إلى الأشياء. وأشعر بالرضا مع نفسى».