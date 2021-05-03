شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي إيجور يتوج ببطولة الفجيرة في الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مصعب الفكي

اختتمت بنجاح، بطولة الفجيرة الرمضانية للشطرنج التي أقيمت بمشاركة 188 لاعباً ولاعبة من 21 دولة أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمغرب، والأردن، وسوريا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوبا، وبلغاريا، وصربيا، وتركيا، وتركمانستان، والفلبين، والهند، ودول أخرى.

وأقيمت منافسات البطولة على مرحلتين وصولاً إلى المرحلة النهائية التي شارك فيها أفضل 30 لاعباً في الترتيب النهائي للكبار وأفضل 30 لاعباً من الفئات العمرية من 8 إلى 16 سنة للذكور والإناث.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز الصربي إيجور ميلادينوفيك بالمركز الأول يليه المغربي علي صبار ثانياً، ثم الفلبيني جوليوس راموس ثالثاً، والأوكراني بابلو رابعاً، وحل اللاعب عمار السدراني في المركز الأول على اللاعبين المواطنين وفي المركز الخامس للترتيب العام يليه محمد سعيد اليليلي وأحمد راشد الحفيتي، بينما فاز الأستاذ الدولي علي فرحات بالمركز السابع في الترتيب.

وفي باقي الفئات فاز راشد الحمادي بفئة 10 سنوات وصقر عيسى بفئة 8 سنوات، بينما فاز الهندي كورميهير بالمركز الأول لفئة 16 سنة ومواطنه رافييل 14 سنة، وإناث تحت 12 سنة، كما حصلت اللاعبتان الإماراتيتان ميرا راشد الحمادي على جائزة أفضل لاعبة تحت 16 سنة، واللاعبة عنود عيسى على أفضل لاعبة تحت 10 سنوات.

وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي للشطرنج والثقافة أن البطولة حققت الأهداف الذهنية والمجتمعية التي أقيمت من أجلها في شهر رمضان المبارك، مبينا أنها كشفت عن لاعبين ولاعبات مميزين وأثنى على جهود اللجنة المنظمة التي حرصت على أن تقام البطولة وفق الإجراءات الاحترازية.

ووصف محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة البطولة بالمميزة. وقال إن المشاركين قدموا مستوى مميزاً خلال المنافسات. وأفاد بأن النادي يحرص على تنظيم مثل هذه البطولات لمنح اللاعبين فرصة للتنافس وتطوير المستوى.

وأشاد الأستاذ الدولي الكبير والتر أرنشيبا مدرب منتخب الإمارات للشطرنج للفتيات بجهود اللجنة المنظمة للبطولة، وبالحكمين الدوليين ألكسندر بيرهوف وتانيا كارالي، لنجاحهما في تطبيق لوائح الاتحاد الدولي الخاصة بالمسابقات والتي تنظم عن بعد، وإخراج البطولة على أكمل وجه بكل احترافية.