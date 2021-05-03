وصول لاعبي الأهلي لملعب غزل المحلة لمواجهة المحلة في الدوري.. صور

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى، صورا للاعبيها والجهاز الفني، فور وصولهم لملعب غزل المحلة لمواجهة نادي المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على معاينة أرضية استاد غزل المحلة فور الوصول إلى الملعب من أجل الاطمئنان على حالة الأرضية قبل بدء الإحماء والمباراة.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 37 نقطة، جمعها من 16 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة على حساب فرق "مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري".