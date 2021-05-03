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وصول لاعبي الأهلي لملعب غزل المحلة لمواجهة المحلة في الدوري.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى، صورا للاعبيها والجهاز الفني، فور وصولهم لملعب غزل المحلة لمواجهة نادي المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الممتاز.

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وحرص الجهاز الفني للأهلي على معاينة أرضية استاد غزل المحلة فور الوصول إلى الملعب من أجل الاطمئنان على حالة الأرضية قبل بدء الإحماء والمباراة.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 37  نقطة، جمعها من 16 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة على حساب فرق "مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي  - الزمالك - إنبي - المصري".

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وتعادل في 4 مواجهات أمام "وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة" على الترتيب.

فيما يدخل غزل المحلة مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر، برصيد 24 نقطة، جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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