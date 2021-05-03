الامارات | إصابة لاعب أساسي في ريال مدريد وتأكد غيابه عن مواجهة تشلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب أساسي في ريال مدريد وتأكد غيابه عن مواجهة تشلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إصابة مدافعه الدولي الفرنسي رافايل فاران في عضلات المحالب وبالتالي غيابه عن مواجهة تشلسي الإنجليزي الأربعاء في لندن في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكتب النادي الملكي في بيان "عقب الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رافايل فاران من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة اليمنى".

ولم يحدد النادي مدة غياب فاران عن الملاعب وذلك قبل أكثر من شهر من انطلاق نهائيات كأس أوروبا 2020.

من المقرر أن يعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان في 18 مايو الحالي قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في النهائيات القارية المؤجلة الى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا.

وتعتبر إصابة فاران التي تعرض لها في المباراة ضد أوساسونا (2-صفر) السبت في الدوري المحلي واضطرته الى ترك مكانه في بداية الشوط الثاني لناتشو، بمثابة ضربة موجعة لريال مدريد الذي ينافس بشراسة على جبهتين في نهاية الموسم الحالي.

ويحتاج ريال مدريد الى الفوز او التعادل بأكثر من هدف لبلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (13 لقبا)، وذلك لسقوطه في فخ التعادل على ارضه ذهابا الاربعاء الماضي 1-1.

ويخوض ريال مدريد منافسة شرسة على لقب الدوري الذي يحمل لقبه الموسم الماضي كونه يتخلف بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، ويتفوق بفارق المواجهتين المباشرتين عن غريمه التقليدي برشلونة قبل أربع مراحل عن نهاية الموسم.

وتنتظر ريال مدريد قمة حاسمة الأحد المقبل ضد إشبيلية الرابع، وتقام قبلها قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد السبت.

وعانى ريال مدريد من إصابات كثيرة في صفوفه أبرزها خط الدفاع وخصوصا قطب دفاعه وقائده سيرخيو راموس وداني كارفاخال والفرنسي فيرلان مندي وجناحه لوكاس فاسكيس الذي اضطر زيدان مرات عدة هذا الموسم الى اشراكه في مركز المدافع الأيمن.

وعاد راموس ومندي الى التدريبات نهاية الاسبوع الماضي بانتظار تقييم حالتهما في اليومين الأخيرين لتحديد جاهزيتهما للمشاركة ضد تشلسي من عدمها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news