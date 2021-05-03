الامارات | السماح بحضور الجمهور في نهائي الدوري الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بحضور الجمهور في نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القم (ويفا) الاثنين أنه سيسمح بتواجد 9500 مشجع في نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في مدينة غدانسك البولندية في 26 مايو الحالي بعد أن حصل على الضوء الاخضر من السلطات المحلية.

وأشار الاتحاد القاري الى ان المسؤولين البولنديين وافقوا على سعة استيعابية بنسبة 25 في المئة في ملعب "غدانسك ستاديوم" الذي يتسع لقرابة 40 الف متفرج.

قد تشهد المباراة النهائية مواجهة إنجليزية بحتة بعد أن وضع مانشستر يونايتد قدمًا فيها باكتساحه روما الايطالي 6-2 ذهابًا على ملعب "أولد ترافورد"، في حين يستضيف ارسنال فريق فياريال الاسباني إيابًا الخميس بعد خسارته 1-2 الاسبوع الفائت.

وسيُسمح بحضور المشجعين من خارج بولندا حيث ذكر ويفا أن كل نادٍ سيحصل على ألفي بطاقة في حين سيتم طرح ألفي بطاقة أخرى للبيع لعامة الناس.

أما البطاقات المتبقية فستُوزّع الى جهات أخرى كالرعاة، الشركاء، القنوات الرسمية الناقلة والاتحادات الوطنية.

وقال الاتحاد في بيان: "سيتعين على المشجعين القادمين من الخارج الامتثال لقيود ومتطلبات دخول الحدود التي ستكون سارية في وقت المباراة النهائية حيث لن يتم منح أي استثناءات لحاملي التذاكر"، مضيفًا أنه قد يُطلب منهم تقديم ورقة تثبت انهم تلقوا اللقاح او نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19.

وكان ملعب غدانسك على ساحل البلقان الذي استضاف مباريات خلال كأس أوروبا 2012، مسرحًا للمباراة النهائية من الدوري الاوروبي الموسم الفائت قبل أن تحول الجائحة دون ذلك.

استُكملت المنافسات بنظام التجمع في المانيا حيث توج اشبيلية الاسباني بطلا على حساب إنتر الايطالي.



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