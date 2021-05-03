شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه البنك الأهلى فى لقاء «الجريحين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى مع البنك الأهلى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة اليوم، تحت قيادة أحمد كشرى، وهو لا بديل أمامه سوى الفوز، لتعويض الخسارة التى منى بها فى الجولة الماضية أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين، خاصة فى ظل موقف الفريق الصعب فى جدول ترتيب الدورى باحتلاله المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

فى حين يبحث نادى البنك الأهلى، تحت قيادة خالد جلال، عن تحقيق الفوز، للخروج من النفق المظلم الذى يمر به الفريق وفشله فى تحقيق الانتصار فى آخر 4 مباريات، والتى كان آخرها بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، ويحتل البنك المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة.