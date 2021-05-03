شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب إعارة الشحات وكهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اللاعبين الراحلين عن الفريق فى نهاية الموسم الجارى.

وعقد موسيمانى جلسة مع لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، حدد خلالها اللاعبين الراحلين عن النادى فى نهاية الموسم الجارى، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى أبلغ لجنة التخطيط، بعدم حاجة الفريق فى الموسم الجديد لخدمات كل من ناصر ماهر ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير، بسبب تراجع مستواهم الفنى، وفشلهم فى إثبات جدارتهم مع الفريق طوال الفترة الماضية.

كما طلب موسيمانى بإعارة حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا، فى نهاية الموسم الجارى، فى حال وصول عروض لهما تناسب طموحات النادى المالية، بالإضافة إلى بيع مروان محسن وسعد سمير، بشكل نهائى.

وفى ذات السياق طلب موسيمانى من لجنة التخطيط عودة المهاجم أحمد ياسر ريان، المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا وعمار حمدى، المعار لنادى الاتحاد السكندرى، لصفوف القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الجارى، وذلك بعد تألقهما مع أنديتهما هذا الموسم.

كما أوصى المدرب الجنوب إفريقى بضرورة ضم مهاجم سوبر، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لحل الأزمة التى يعانى منها الفريق فى هذا المركز، فى ظل تراجع مستوى مروان محسن وصلاح محسن، وعدم ظهور الكونغولى والتر بواليا، بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق فى يناير الماضى، قادما من نادى الجونة.

من جانبه، يدرس وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى، اعتزال لعب كرة القدم فى نهاية الموسم الجارى والاكتفاء بالفترة التى قضاها داخل المستطيل الأخضر.

ويدرس نجم النادى الأهلى اعتزال كرة القدم، بسبب الإصابات المتكررة التى يتعرض لها فى الفترة الأخيرة فضلا عن عدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق الأحمر.

وينتظر أن يحسم حاوى الأهلى قراره النهائى بشأن اعتزاله كرة القدم، عقب بطولة دورى أبطال إفريقيا، خصوصاً أنه حصل على وعد من إدارة النادى بتكريمه بشكل مناسب لما قدمه للقلعة الحمراء.

وفى سياق آخر، قرر مسؤولو النادى الأهلى تأجيل تمديد التعاقد مع موسيمانى، والذى ينتهى تعاقده مع النادى فى نهاية الموسم المقبل.

وقرر مسؤولو الأهلى تأجيل تمديد التعاقد مع موسيمانى، لحين انتهاء مباراتى صن داونز الجنوب إفريقى، فى دور الثمانية من بطولة دورى أبطال إفريقيا.