شكرا لقرائتكم خبر عن السابع في 34 جولة.. تعرف على 6 إقالات سبقت رحيل جارسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي فالنسيا إقالة مدرب الفريق الأول خافي جراسيا، بعد الهزيمة أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة ال34.

جارسيا أصبح الضحية رقم 7 في الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد تراجع مستوى الخفافيش وتواجدهم في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

وكان أوسكار جارسيا أول الراحلين عن أنديتهم هذا الموسم بعد أن قرر نادي سيلتا فيجو إقالته بعد مرور 9 جولات فقط من عمر الدوري الإسباني.

وفي الجولة ال9، اتجهت إدارة سيلتا فيجو إلى رحيل المدير الفني أوسكار جارسيا والتعاقد مع المدرب الأرجنتيني تشاتشو بدلاً منه.

واستمرت نغمة إقالة المدربين برحيل جايزكا جاريتانو عن فريق أتلتيك بلباو، وإنهاء نادي ويسكا التعاقد مع ميشيل سانشيز، وهو نفس ما حدث بين إدارة الافيس ومدربهم السابق بابلو ماشين ثم بعد ذلك تعاقدو مع مدرب ثالث وهو خافي كاييخا.

الإقالة السادسة كانت من نصيب خورخي ألميرون، المدير الفني السابق لفريق إلتشي، وجاء قرار الإقالة بعد مرور 23 جولة لم تشهد تحسن الأداء والنتائج.