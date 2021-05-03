شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتذار عن المشاركة في الأولمبياد.. كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد الكرة لدولة كوريا الشمالية الاعتذار عن المشاركة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

وكانت كوريا الشمالية قد انسحبت في وقت سابق من المشاركة في أولمبياد طوكيو، حفاظاً على الحالة الصحية في البلاد التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا حتى الآن.

وكان من المقرر أن يستكمل منتخب كوريا الشمالية منافسات المجموعة الثامنة والتي يتوجد بها (لبنان، كوريا الجنوبية، تركمانستان، سريلانكا).