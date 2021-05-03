شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجبلاية: الزمالك يجهل لوائح الاستئناف على عقوبة «عاشور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد اتهامات اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك باتخاذ قرارات ضد القلعة البيضاء تؤثر على مسيرة الفريق فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز سواء بإسناد مباراة الفريق الأبيض مع بيراميدز التى أقيمت أمس الأول بالدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، إلى الحكم الدولى جهاد جريشة، أو بإخفاء خطاب استئناف الزمالك على عقوبة إيقاف إمام عاشور لمدة 12 مباراة عقب أحداث مباراة قمة الشباب بين الأهلى والزمالك.

ووفقاً لوجيه أحمد رئيس لجنة الحكام فإن الحكم الدولى جهاد جريشة لم يرتكب أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة المباراة، لافتاً إلى أن اعتراض الزمالك على احتساب الوقت بدلا من الضائع لا جدوى منه.

وأكد أن جريشة احتسب 5 دقائق فقط وأخطر حكام تقنية الفيديو، ثم زاد الوقت إلى 7 دقائق بعد توقف المباراة ولم يحتسب 8 دقائق كما ردد مسؤولو الأبيض.

فيما أكد مصدر باتحاد الكرة أن الـ zamalek لم يتبع الإجراءات الرسمية للاستئناف على قرار عقوبة إمام عاشور، لافتاً إلى أن مسؤولى الأبيض اكتفوا بإرسال خطاب إلى الجبلاية للاعتراض على القرار، ولم يتبعوا بقية الإجراءات للاستئناف على العقوبة.

وشدد المصدر على أن الأهلى اتبع نفس الإجراءات، وسدد مبلغ 30 ألف جنيه لتشديد العقوبات على لاعبى الزمالك الذين صدر بحقهم عقوبة عقب أحداث قمة الشباب بواقع خمسة آلاف جنيه من كل لاعب.

وأكد المصدر أن الزمالك ( zamalek ) يجهل لوائح لجنة الاستئناف ولوائح الجبلاية المتبعة، ومن ثم اعتقد مسؤولوه أنهم قدموا استئنافا على القرار، وهذا لم يحدث.