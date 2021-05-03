شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الأهلي في المباراة المقرر إقامتها اليوم الإثنين 3-5-2021 على ملعب غزل المحلة ، في إطار الجولة 19 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويمتلك الأهلي حاليا 37 نقطة من 16 مباراة يحتل بها وصافة الدوري، بينما يملك الزمالك 41 نقطة من 19 مباراة، بعد تعادله الإيجابي أمس مع نادي بيراميدز.

أما نادي غزل المحلة فيحتل المركز 11 في الدوري برصيد 24 نقطة من 18 مباراة ويخوض هذه المباراة محققا فوزا وحيدا آخر 5 مباريات وباقي مبارياته انتهت بالتعادل، أما النادي الأهلي فقد حقق 3 انتصارات وتعادل وهزيمة في آخر 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي ضد غزل المحلة الساعة 9:30 مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.