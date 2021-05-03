شكرا لقرائتكم خبر عن «بايرن ميونخ» يستعد لمعادلة رقم يوفنتوس بعد خسارة «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب فريق بايرن ميونخ من معادلة رقم يوفنتوس التاريخى حال تتويجه بلقب الدورى الألمانى خلال الموسم الجارى 2020-2021، بعد ما فقد فريق يوفنتوس الإيطالى، بشكل رسمى، فرصة الحفاظ على لقب الكالتشيو، الذى توج به طوال الـ9 مواسم الماضية، آخرها الموسم الماضى 2019-2020.

ويمتلك يوفنتوس رقما تاريخيا فى الدورى الإيطالى، وعلى مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى «بيج 5»، بعد تتويجه بلقب الدورى الإيطالى 9 مواسم متتالية، لكن يأتى إنتر ميلان ليكسر هذه الهيمنة.

وبات بايرن ميونخ على بعد خطوات من معادلة رقم يوفنتوس التاريخى، حيث توج بلقب البوندزليجا 8 مواسم على التوالى، ويقترب من حصد اللقب التاسع.

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 71 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوصيف لايبزيج صاحب الـ 64 نقطة.

وهذه السجلات نادرًا ما تتكرر فى إسبانيا حيث فاز ريال مدريد بخمس بطولات على التوالى مرتين فى 1961 إلى 1965، وكذلك من عام 1986 إلى 1990.

كما سبق أن فاز ليون بالدورى الفرنسى 7 مرات على التوالى من 2002 إلى 2008، وفى الدورى الإنجليزى كانت المنافسة قوية ولم يفعلها سوى مانشستر يونايتد بأعوام من 1999 إلى 2001 ومن 2007 إلى 2009. وفى سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن نادى بايرن ميونخ، أبدى موافقته على بيع أحد نجومه، خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط النجم الدولى الفرنسى، كورينتين توليسو، لاعب وسط النادى البافارى، بإمكانية الرحيل عن بطل ألمانيا، خلال الفترة الماضية. وحسب مجلة «كيكر» الألمانية، فإن مسؤولى بايرن ميونخ سيستمعون إلى العروض التى ستأتى إلى توليسو هذا الصيف.

وأشارت المجلة إلى أنّ قرار إدارة بايرن ميونخ، يأتى بعد الإصابات العديدة التى تعرض لها هذا الموسم.

توليسو مُنذ الإصابة القوية التى تعرض لها فى الركبة خلال سبتمبر 2018، لم يظهر كما كان قبل الإصابة، وبدا متراجعًا كثيرًا وتعرض لأكثر من إصابة.

وأوضحت المجلة أن بايرن سوف يبيع توليسو لأكبر عرض مادى يأتى، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ بضمه، حيث يرغب يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولى، إلى جانب أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد فى ضمه.

توليسو خاض هذا الموسم مع بايرن ميونخ 14 مُباراة فى مسابقة الدورى الألمانى، وسجّل هدفًا وحيدًا.