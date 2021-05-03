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سيدات البارسا وتشيلسي في نهائي تاريخي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضربت سيدات موعداً تاريخياً مع في نهائي في 16 مايو الجاري بعد فوزهن على باريس سان جيرمان 2-1 وفوز تشيلسي على بايرن ميونيخ في ريمونتادا رائعة 4-1.

هذا ثاني تأهل لسيدات برشلونة لكن مدربة تشيلسي إيما هايز دخلت التاريخ لقيادتها الفريق لأول نهائي أوروبي للنادي اللندني منذ 14 عاماً، وستكون هايز أول سيدة تقود فريقاً في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 12 عاماً، وربما ستكتب تاريخاً أجمل في حال الفوز على برشلونة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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