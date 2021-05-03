بطولة إسبانيا: فالنسيا يقيل مدربه غراسيا

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مدريد : أعلن نادي فالنسيا الإثنين إقالة مدربه خافي غراسيا غداة الخسارة أمام ضيفه برشلونة 2 3 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم، وتعيين سالفادور غونساليس "فورو"، المدرب المؤقت مرات عدة، خلفاً له.

وقال فالنسيا في بيان "أبلغ فالنسيا خافي غراسيا بإقالته من منصبه كمدرب للفريق الأول هذا الاثنين".

وأضاف "سيتولى سلفادور غونساليس +فورو+ منصب مدرب الفريق الأول بشكل مؤقت".

ويعاني فالنسيا الأمرّين هذا الموسم وهو لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة، إذ خسر ثلاث مرات وسقط في فخ التعادل في مثلها.

ويحتل فالنسيا المركز الرابع عشر قبل أربع مراحل على نهاية الموسم الذي كان يمني فيه النفس بحجز بطاقة في إحدى المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال والدوري الأوروبي).

ويتقدم فالنسيا بفارق ست نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية وهو الثامن عشر الذي يحتله هويسكا.