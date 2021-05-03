شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. إبراهيم حسن الظهير الطائر فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك، عن نجوم مختلفة فى مجال كرة القدم، نجحوا فى خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم أبرز معلومات عن إبراهيم حسن الظهير الأيمن للأهلى والزمالك الأسبق وأحد أفضل الاعبين فى مركز الظهير.

النشأة والمولد

مواليد 10 أغسطس 1966 بمدينة حلوان بدأ مسيرته الكروية مع الأهلي عام 1984وشارك معه حتى عام 1990 في 81 مباراة وسجل 12 هدفا ، وفي موسم 1990/1991 انتقل إلى باوك اليوناني، ولعب معه 19 مباراة وسجل هدفين ، وفي موسم 1991/1992 انتقل إلى نيوشاتل السويسري، ولعب معه 11 مباراة وسجل أهداف منها رباعية في مرمي سيلتك الاسكتلندي في كأس الاتحاد الأوروبي دوري أوروبا حالياً، وهو ضمن أربعة لاعبين فقط على مر التاريخ أحرزوا أربعة أهداف فى مباراة واحدة فى بطولة لأندية أوروبا .

العودة للأهلى

في عام 1992 عاد مرة أخرى إلى الأهلي وشارك معه حتى عام 1999 في 143 مباراة وسجل 23 هدفا، وفي موسم 1999/2000 انتقل إلى العين الإماراتي، ولعب معه 5 مباريات ، وفي عام 2000 انتقل إلى الزمالك بصحبة توأمه حسام حسن، ولعب معهم حتى عام 2004، وشارك في 68 مباراة وسجل 14 هدفا، وفي عام 2004 انتقل إلى المصري، ولعب معه حتى عام 2006، وشارك معهم في 53 مباراة وسجل 6 أهداف.

مسيرته مع المنتخب

بدأ باللعب مع منتخب مصر لكرة القدم في عام 1985 حتى عام 2002، وشارك معه في 138 مباراة دولية وسجل 12 هدفا ، ولعب مباريات منتخب مصر الثلاث في كأس العالم 1990 كاملة ، كما يمتلك إبراهيم أيضا انجازاً تاريخياً ولكن على المستوى العربي ممثلاً في إحرازه لقب كاس العرب عام 1992 بسوريا بالهدف التاريخي التي أحرزه شقيقه حسام في مرمي السعودية في نهائي المونديال العربي.

الاعتزال

اعتزل كرة القدم عام 2007 بعد فترة طويلة من العطاء داخل الملاعب المصرية واتجه بعدها للعمل الإدارى كمديرا للكرة فى كافة الأندية التى عمل فيها شقيقه حسام مديرا فنيا مثل الزمالك والمصرية للإتصالات والمقاصة والمصرى البورسعيدى والإتحاد السكندرى وسموحه .