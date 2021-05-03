شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال البرنامج التأهيلى لجنش قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الخضوع لبعض التدريبات التأهيلية الخاصة استعدادًا للمشاركة فى تدريبات الحراس بشكل طبيعى، بعدما اشتكى اللاعب من آلام أسفل الظهر عقب المشاركة فى مواجهة المقاولون العرب.

ويفضل الجهاز الطبى، برئاسة الدكتور محمد أسامة، استكمال البرنامج التأهيلى الذى حُدد له عقب لقاء المقاولون، والذى لم يتمكن الحارس من الانتهاء منه بسبب مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس الأحد، وجلس جنش على مقاعد البدلاء لمحمد عواد.

وتولى عواد حراسة عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز التى أنتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، ولم يجلس جنش على مقاعد البدلاء إلا بعدما خضع لإختبار طبى للتأكد من إمكانية الاستعانة به فى أى وقت أثناء سير اللقاء.

وأصبح محمد عواد، المرشح الأول لحراسة عرين فريقه فى مواجهة سموحة بالمباراة المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

محمد عواد ظهر بمستوى جيد خلال مواجهة بيراميدز، ما دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للإشادة بمستوى الحارس الذى ابتعد عن المشاركة فترة طويلة، إلا أنه قدم مستوى جيدا مع أول فرصة يحصل عليها.

وأكد كارتيرون أن فرص محمد عواد فى الاستمرار بحراسة مرمى الفريق فى مواجهة سموحة كبيرة، خاصة فى ظل غياب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا، وعدم جاهزية محمود عبد الرحيم جنش الذى يعانى من ألام أسفل الظهر، بخلاف أحقية عواد فى الحصول على فرصة كاملة.