شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تعيين البرتغالي ماريو بالما مديرًا فنيًا لـ"رجال السلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع البرتغالي "ماريو بالما" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكره السلة رجال حتى نهاية الموسم الحالي، وسوف يصل للقاهرة بصحبه مساعده فاسكو كورادو نهاية الأسبوع الحالي لاستلام عمله.

ماريو بالما مديرا فنيا، فاسكو كورادو مساعد مدرب، احمد الجارحي مدرب، طارق الغنام مديرا اداريا، وليد الخراط اداريا، علاء العشري مخططا للاحمال، علاء لطفي محللا فنيا، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيبا، هيثم عاطف اخصائي علاج طبيعي، محمد عيسى مدلك.

وتقدم أشرف توفيق المدير الفنى لفريق كرة السلة، بالنادى الاهلى باستقالته من منصبه، فى ظل تراجع النتائح فى الفترة الأخيرة وخسارة عدة بطولات، آخرها كأس مصر أمام الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر 78\76، والتتويج بالبطولة المحلية .

وخسر الأهلى بطولة كأس مصر ودورى السوبر الموسم الماضى أمام الاتحاد السكندرى، وكأس مصر فى الموسم الحالى، ويتبقى أمامه دورى السوبر، و يلتقي مع الاتحاد فى كأس السوبر، و الذى فقده الأهلى أيضا يناير الماضى مع أشرف توفيق.