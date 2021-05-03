طارق يحيى: أحلم بتدريب الزمالك لفترة طويلة.. ولا يمكن وصف التحكيم بـ"الشماعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، أنه لا يمكن وصف التحكيم بـ"الشماعة"، مشيراً إلى أنه يحلم بتولي تدريب نادي القلعة البيضاء لفترة طويلة.

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "كنت أتحدث مع الإدارة السابقة ولكن ليس على العلن، ولم أعمل "عنتر" على الإدارة الحالية، وكنت أنتقد اللجنة المالية وقلت اللي في قلبي وأقول رأيي وتحولت للتحقيق، وقرار إن طارق يحيى لن يدخل النادي مرة أخرى، اتشال تاني يوم".

وأضاف: "عمري في حياتي ما طلبت من أي مجلس إدارة، أن أكون المدير الفني لنادي الزمالك، وحلم طبعاً أن أكون مدرب الفريق لفترة طويلة".

وأكمل: "قد يكون هناك نجاحات وإخفاقات في جميع المجالس السابقة واللاحقة في الزمالك، ولكن المهم أن يكون لديك فريق قوي، والنتائج التي يحققها هذا الفريق لا تتناسب مع قيمته".

وتابع طارق يحيى: "لم أجامل أي من اللاعبين في مسيرتي التدريبية، ولكن المرة الوحيدة التي رأيت فيها أن لاعب لازم يبدأ المباراة هو أسامة حسني عندما انتقل إلى المقاصة من الأهلي، ورأيت أنه يجب أن يلعب المباراة وأعطيت له شارة القيادة لتكريمه".

وواصل: "كنت أعترض على تولي أمير مرتضى في البداية في منصبه بالنادي، ولكن بعد ذلك اقتنعت بعمله ونجاحه مع الفريق".

واختتم طارق يحيى: "لا نريد أن نتحدث كثيراً عن دور التحكيم على الزمالك ولا يمكن أن نصفه بـ"الشماعة"، لأنه يجب أن نركز على اللعب والفوز، ولكن التحكيم لعب دوره في بعض الأحيان ضد الفريق".