مصدر بالأهلي لمصراوي: 48 ساعة لتحديد موقف سعد سمير من لقاء الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي أن إصابة سعد سمير مدافع الفريق بإجهاد في العضلة الضامة هي السبب الرئيسي وراء خروجه من قائمة الفريق أمام غزل المحلة المقرر لها مساء اليوم بالدوري.

وشهدت قائمة الأهلي غياب محمود عبد المنعم "كهربا" وسعد الدين سمير عن القائمة بعد ظهورهما في مباراة الجونة الأخيرة بداعي الإصابة.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إجهاد العضلة الضامة وراء استبعاد سعد سمير من مباراة غزل المحلة.

وأوضح، أن اللاعب أجرى أشعة أثبتت أنه يعاني من الإجهاد فقط وأنه يحتاج 4 أيام بناء علي رؤية الجهاز الطبي من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات دون قلق.

وأشار إلى أن الـ 48 ساعة القادمة سيتحدد خلالها موقف سعد سمير من مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس القادم.

ويواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، مساء الإثنين، ضمن حسابات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري we المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك إلا أن الفريق الأحمر لديه ثلاث مباريات أقل من الأبيض، في المقابل يأتي فريق غزل المحلة بالترتيب الحادي عشر برصيد 24 نقطة.