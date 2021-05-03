مصدر يكشف لمصراوي سبب خروج كهربا من قائمة الأهلي أمام المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن إصابة محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق، إجهاد في العضلة الخلفية هي السبب الرئيسي وراء خروجه من قائمة الفريق أمام غزل المحلة المقرر لها مساء اليوم بالدوري.

وشهدت قائمة الفريق غياب محمود عبد المنعم "كهربا" وسعد الدين سمير عن القائمة بعد ظهورهما في مباراة الجونة الأخيرة بداعي الإصابة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كهربا شارك في مران الأمس بعد الاطمئنان على سلامته من الوعكة الصحية التي تعرض لها في وقت سابق.

وأوضح، أن "كهربا" شعر في بداية المران بالآم في العضلة الخلفية وتوجه إلى الطبيب الذي طالبه الاكتفاء ببعض تدريبات "الجيم".

وأشار إلى أن كهربا سيخضع لأشعة، مساء اليوم الإثنين، لتحديد حجم الإصابة وإن كان التشخيص المبدئي يشير إلى إجهاد خفيف في العضلة الخلفية أم لا .

ويواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، مساء الإثنين، ضمن حسابات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري we المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك إلا أن الفريق الأحمر لديه ثلاث مباريات أقل من الأبيض، في المقابل يأتي فريق غزل المحلة بالترتيب الحادي عشر برصيد 24 نقطة.