أحمد جلال: لو كنا في مجلس الزمالك لرفضنا عودة كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد جلال إبراهيم النائب السابق لرئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه لو ظل في منصبه مع المجلس السابق لرفض عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق.

وقال أحمد جلال في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" لو كان المجلس متواجد لرفضنا عودة كارتيرون مرة أخرى رغم أننا كنا نتمسك باستمراره مع الفريق".

وأضاف:" كارتيرون ترك الفريق قبل بطولة كنت سأحصل عليها وكنا الأقرب لتحقيقها بسبب المستوى والأداء وقتها".

وأوضح، أن منصبه لم يتأثر في ظل وجود أمير مرتضى منصور، وكان مسؤول عن جهاز الكرة ويتواصل بعد ذلك مع مجلس الإدارة.

وأتم:" أمير مرتضى كان على تواصل دائم معي لاقناع مرتضى منصور ببعض الأمور، لقربي الشديد من مرتضى منصور، و أتواصل مع مرتضى منصور كل عدة أيام ولا صحة عن وجود خلاف معه حاليًا".

وفي سياق أخر، تعادل الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس الأحد ضمن الجولة الـ19 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وأصبح رصيد بيراميدز 31 نقطة في المركز الثالث.