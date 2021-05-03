اخبار الاهلي | صفقة كريم فؤاد تزداد تعقيدًا بعد تصريحات رئيس النجوم

ازدادت صفقة تعاقد النادي الاهلي مع اللاعب الشاب المعار من صفوف نادي النجم لفريق إنبي “كريم فؤاد”، تعقيدًا، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي دوري الدرجة الثانية المصري.

وظهر اهتمام النادي الاهلي بضم كريم فؤاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن إدارة التعاقدات بالمارد الأحمر فضلت الدخول في مفاوضات ضمه في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال وكيل أعمال كريم فؤاد “جون إدوارد”، الاسبوع الماضي، أن موكله لم يوقع لأى نادٍ في الوقت الحالي، ورغبته الوحيدة هي الانضمام للنادي الاهلي، ورغم ذلك يبدو ان حسم انتقال اللاعب للقلعة الحمراء بشكلٍ رسمي ما زال معقدًا.

ويلعب كريم فؤاد في صفوف إنبي معارًا من نادي النجوم حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن في الوقت ذاته يملك النادي البترولي أحقية شراء اللاعب الشاب مع انتهاء فترة الإعارة، شريطة دفعه 15 مليون جنيه مصري.

وخرج رئيس نادي النجوم “محمد الطويلة” بتصريحات مثيرة للجدل اليوم، الاثنين، وقال أن مبلغ 15 مليون جنيه، غير كافٍ لبيع كريم فؤاد للنادي الاهلي، مؤكدًا في الوقت ذاته موافقته للتخلي عن خدمات اللاعب بسعر أقل في حال عودته إلى الفريق وتلقيه عرض احتراف خارجي.