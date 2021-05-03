الاهلي السعودي يحاول جاهدًا تجهيز عمر السومة لموقعة الهلال

بدأ النادي الاهلي السعودي محاولات تجهيز، نجم الفريق الأول، الدولي السوري عمر السومة، لمواجهة الهلال ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتعرض عمر السومة لإصابة على مستوى العضلة الخلفية، اثناء مشاركته مع الفريق في منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اسيا.

وغاب السومة عن المشاركة في مواجهة الاهلي السعودي الحاسمة أمام الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأبطال، والتي تعادل فيها بنتيجة (2-2)، ليودع المسابقة.

وأعلنت صحيفة الرياضية السعودية، أن عمر السومة سيحتاج إلى برنامج علاجي نحو ثلاثة أسابيع، من أجل العودة والمشاركة مع فريقه فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وأصبح من المؤكد غياب السومة عن مواجهة الاهلي لفريق التعاون في الجولة 26، والتي تقام يوم الجمعة القادم 7 مايو، بالإضافة إلى القادسية يوم 14 مايو.

وسيحاول الجهاز الطبي لفريق الاهلي السعودي تجهيز السومة لموقعة الهلال في الجولة الـ28، يوم 19 مايو.

ويمر فريق الاهلي السعودي بفترة صعبة في الدوري السعودي، حيث تعرض لـ6 هزائم متتالية، وقبل ذلك تعادل في مباراتين، ليصبح دون انتصار في آخر 8 مباريات، ويقبع في المركز التاسع برصيد 45 نقطة.