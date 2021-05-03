ابطال اسيا | أولونجا ينافس السومة وحمدالله ضمن قائمة الأفضل في دور مجموعات منطقة الغرب

فتح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصويت على اختيار أفضل لاعب في دور مجموعات منطقة الغرب من دوري ابطال اسيا.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ثمانية لاعبين للتنافس على جائزة الأفضل، وهم: عبدالرزاق حمدالله (النصر)، عمر السومة (الأهلي)، خالد باوزير (الشارقة)، محمد البريك (الهلال)، عمر خربين (الوحدة)، مايكل أولونغا (الدحيل)، أحمد زريق (الوحدات)، سانتي كازورلا (السد).

وتم اختيار اللاعبين، بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها.

ويمكن للجماهير المشاركة في التصويت عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي سينتهي يوم الجمعة القادم، 7 مايو، عند الساعة 6:00 مساء بتوقيت جرينتش، 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

ويعتبر مهاجم نادي الدحيل القطري، الدولي الكيني مايكل أولونجا أبرز المرشحين لنيل جائزة الأفضل في دور مجموعات منطقة الغرب، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من قبل مهاجم النصر، الدولي المغربي “عبد الرزاق حمدالله”، ومهاجم الأهلي، الدولي السوري “عمر السومة”.

وسوف نستعرض معكم ما قدمه الثلاثي، بالإضافة إلى باقي اللاعبين المرشحين، من خلال ما نشر على موقع الاتحاد الآسيوي لكرة لقدم.

مايكل أولونجا – الدحيل

بدأ نادي الدحيل مشوار المنافسة بقوة، وحصد 8 نقاط في أول أربع مباريات، قبل أن يخسر في الجولة الخامسة ويتعادل في الجولة الأخيرة ليودع المنافسة من الدور الأول، ولكن برز في صفوف الفريق متصدر هدافي البطولة الكيني مايكل أولونجا.

أولونجا نجح في تسجيل 9 أهداف في ست مباريات خلال دور المجموعات، ليتقدم بفارق 4 أهداف أمام أقرب منافسيه، كما أنه صنع 5 فرص لزملاءه، وقام بـ103 تمريرة ناجحة.

عبد الرزاق حمدالله – النصر

واجه نادي النصر السعودي منافسة قوية في المجموعة الرابعة، ولكنه نجح في النهاية بحسم الصدارة بعدما جمع 11 نقطة في ست مباريات، وكالعادة كان المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله النجم الأبرز في صفوف الفريق.

عبد الرزاق حمدالله نجح في تسجيل 4 أهداف للنصر في مباريات الدور الأول، وكانت في شباك السد مرتين وفولاد والوحدات، كما صنع هدفين، و6 فرص لزملاءه، ومرر 87 تمريرة ناجحة.

عمر السومة – الأهلي السعودي

خرج نادي الأهلي السعودي من الدور الأول بعدما 9 نقاط من ست مباريات في المجموعة الثالثة، ولكن برز في صفوف الفريق كالعادة المهاجم السوري عمر السومة.

وتألق عمر السومة من خلال تسجيل 4 أهداف في مباريات دور المجموعات، رغم أنه لعب 5 مباريات، وصنع هدفين لزملاءه، كما صنع 5 فرص، وقام بـ89 تمريرة ناجحة.

محمد البريك – الهلال

تأهل نادي الهلال السعودي إلى الدور الثاني بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف بالمواجهات المباشرة خلف مفاجأة البطولة الاستقلال الطاجيكي.

وبرز في صفوف الهلال الظهير العصري محمد البريك الذي صنع 4 أهداف في ست مباريات، كما صنع 10 فرص لزملاءه، وأرسل 320 تمريرة ناجحة، وكانت نسبة دقة التمريرات لديه عالية في جميع المباريات.

خالد باوزير – الشارقة

برز نادي الشارقة الإماراتي في دور المجموعات ونجح في الفوز بصدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من ست مباريات، وبرز أكثر من لاعب في صفوف الفريق، كان من بينهم لاعب الوسط خالد باوزير.

باوزير تألق في مبارياته مع الشارقة، من خلال تسجيل 3 أهداف جاءت في مرمى كل من القوة الجوية مرتين وباختاكور، وصنع هدفين، ومرر 145 تمريرة ناجحة وصنع 4 فرص لزملاءه.

عمر خربين – الوحدة

بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتقاله إلى نادي الوحدة، واصل عمر خربين أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2017 التألق، حيث قدم عروضاً قوية في مباريات دور المجموعات وساهم في تأهل الفريق إلى دور الـ16 بعد منافسة قوية في المجموعة الخامسة.

خربين بدأ التالق في الدور التمهيدي وسجل في مرمى الزوراء العراقي، ثم واصل التألق في دور المجموعات وسجل هدفين في مرمى كل من الريان وغوا، وصنع هدف، كما صنع 8 فرص لزملاءه، وأكمل 154 تمريرة ناجحة.

سانتي كازورلا – السد

أخفق نادي السد في الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وذلك بعد أن حصل على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة خلف النصر، ولكن برز في صفوف الفريق نجم الوسط الإسباني سانتي كازورلا.

كازورلا نجح في تسجيل 3 أهداف، ورغم أن هدفين كانا من ضربات الجزاء، إلا أن كازورلا برز أيضاً في كافة الإحصائيات، حيث صنع هدف، وصنع 11 فرصة لزملاءه، ومرر 286 تمريرة ناجحة.

أحمد زريق – الوحدات

قدم نادي الوحدات الأردني عروضاً مميزة خلال المشاركة الأولى للأندية الأردنية في دوري أبطال آسيا، حيث حصد انتصارين وتعادل في مبارياته السد، ليجمع 7 نقاط.

وبرز في صفوف الفريق أكثر من لاعب قدموا عروضاً قوية، كان من ضمنهم اللبناني أحمد زريق. زريق برز من خلال تأقلمه السريع مع نادي الوحدات، وقد سجل هدف التقدم في المباراة أمام النصر السعودي، وعاد ليصنع الهدف الثاني، كما صنع 4 فرص لزملاءه، وأرسل 109 تمريرة ناجحة.