مدة غياب بيتي مارتينيز تضع إدارة النصر في ورطة

بدأت إدارة نادي النصر دراسة كيفية التخلص من أزمة إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والتي ستبعده عن المستطيل الأخضر لمدة طويلة.

وأجرى بيتي مارتينيز عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في شهر مارس الماضي أمام الأهلي، ولن تقل مدة علاجه وتأهيله عن 6 أشهر على أقل تقدير.

ووضعت مدة غياب بيتي مارتينيز إدارة النصر في ورطة، أثناء التخطيط للموسم الرياضي الجديد، ولكن في الأخير توصلت إلى حل من المتوقع أن يرضي الطرفين.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، الحل الأول لإدارة النصر، وهو التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الميركاتو الصيفي 2021، وتسجيله بدلًا من بيتي مارتينيز في قائمة الفريق، حال تأكد غيابه لمدة 6 أشهر أو أكثر.

على أن يتم إعادة تسجيل مارتينيز في كشوفات النصر خلال الميركاتو الشتوي 2022، بعد تعافيه بشكلٍ كامل من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، ليعود للمشاركة مع الفريق.

أما الحل الثاني، سيضمن استمرار بيتي مارتينيز مكانه في قائمة الفريق، حال تقدمه في مدة العلاج والتأهيل وعودته إلى الملاعب بعد 5 أشهر بدلًا من 6، وبالتالي إغلاق فكرة قيد لاعب أجنبي جديد.